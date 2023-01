Incredibile al Rally di MonteCarlo! Coppia fa sesso a bordo strada

Davvero incredibile quanto accaduto nella notte al Rally di Monte Carlo, gara che si disputa per quattro giorni e quattro notti nelle montagne di Monte Carlo.

Una coppia è stata pizzicata dalla dashcam di una vettura mentre faceva sesso sul cilio della pista.

La gara nel sud della Francia si stava davvero scaldando quando la coppia avventurosa è stata colta di sorpresa. I due sono stati catturati dai fari del veterano pilota greco Jourdan Serderidis mentre percorreva la strada al Rally di Monte Carlo.

I suoi fari illuminavano gli amanti scatenati, che non erano soli perché c’erano molti altri spettatori vicino a loro. La scena è stata catturata dalla dashcam di Serderidis e mostrata in live streaming sul sito web del World Rally Championships.

I fan non potevano credere ai loro occhi.

Honey, let’s go watch the rally and have sex on a dark road? Why not!

(look right side of the road)#WRCLive #WRC2023 #RallyMonteCarlo #RallydeMonteCarlo #WRC #Rally pic.twitter.com/Nb7v5VHBkJ

— Taavi Post (@taavipost) January 19, 2023