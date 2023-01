Sergio Parisse si ritira: lascia il più forte rugbista italiano di sempre

SportFair

Sergio Parisse ha annunciato ufficialmente l’addio al mondo del rugby. A giugno smetterà di giocare, adesso è arrivata la conferma del diretto interessato. Si ferma, a quasi 40 anni, il rugbista italiano più forte di sempre.

In un’intervista a “Rugbyrama” Parisse ha rivelato: “finirò il prossimo giugno. E questa volta, sono sicuro. So che ci saranno, dopo vent’anni trascorsi nel rugby professionistico, momenti difficili. So che mi mancherà il rugby e adesso sto cercando di prepararmi, proprio per affrontare questo periodo della mia vita nelle migliori condizioni possibili”.

“Non ho rinunciato alla mia carriera internazionale. Penso addirittura di essere ancora nel radar e se l’allenatore mi chiama, sarò felice di rispondere. Fino ad allora, cerco di concentrarmi sulle cose che posso controllare, la mia forma fisica, il mio stile di vita, le mie prestazioni”, ha dichiarato.

Nato in Argentina nel 1983, Sergio Parisse ha iniziato a giocare dall’età di 5 anni. Già dai 17 anni ha iniziato la trafila con le nazionali minori azzurre, l’esordio con la Nazionale maggiore si è registrato nel 2002. Inizia la carriera dalla Benetton Treviso, poi è stato protagonista con Stade Français e Tolone. In azzurro ha giocato 142 partite.