Sainz torna in pista! Giornata di test a Fiorano con la Ferrari | VIDEO

Il 2023 di Carlos Sainz e della Ferrari è ufficialmente iniziato. In attesa della presentazione del team di Maranello, in programma per il 14 febbraio, e della nuova stagione di Formula 1, il pilota spagnolo è tornato in pista, oggi.

Sainz ha girato oggi a Fiorano con la SF21 con cui ha esordito nel 2021 con la Ferrari per i test programmati dalla stessa scuderia italiana.

Alcuni giorni di riprese che sono già diventate consuete nella preseason Ferrari e che quest’anno sono iniziate martedì con Robert Shwartzman, pilota sviluppo e riserva, che ha fatto 87 giri, continuando oggi con Sainz e domani con Leclerc.

Sainz ha avuto una giornata con pioggia e temperature molto rigide in pista, per questo motivo ha girato quasi tutta la giornata con gomme da bagnato per evitare rischi fino a completare 119 giri (354 chilometri ).