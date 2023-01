L’amore con un altro calciatore: chi è la nuova fidanzata di Mbappé

SportFair

Kylian Mbappé è concentrato sul calcio, ma a tenere banco è anche la vita privata. Il calciatore è reduce dalla delusione della sconfitta in finale al Mondiale in Qatar, la Coppa è stata alzata dall’Argentina dopo la vittoria ai calci di rigore. Il rendimento del calciatore del Psg è stato di altissimo livello, l’attaccante è stato protagonista anche in finale con una tripletta da impazzire. E’ con ogni probabilità l’attaccante più forte del momento e il futuro è ancora a rischio.

La competizione in Qatar rischia di portate altri malumori in casa Psg, in particolar modo è sempre più caldo il rapporto con Leo Messi. Mbappé non sembra veramente felice al Psg e non è da escludere una clamorosa cessione dalla prossima stagione. Tutte le big in Europa sono, ovviamente, già in fila.

La vita privata di Mbappé

Gli ultimi mesi di Mbappé sono stati particolari, anche dal punto di vista della vita privata. E’ infatti finita la storia d’amore con la modella trangender Ines Rau. La ragazza aveva fatto impazzire il calciatore francese, secondo quanto riportato dall’estero la storia sarebbe finita poco prima della partenza dell’attaccante per il Qatar.

Mbappé ha iniziato una nuova relazione. Secondo le ultime notizie di gossip avrebbe perso la testa per Stephanie Rose Bertram, ex compagna di un altro calciatore del Psg, Gregory van der Wiel. La storia d’amore tra i due era finita qualche anno fa e dalla relazione sono nate due figlie.

Chi è Stephanie Rose Bertram

Stephanie Rose Bertram è una modella belga, classe 1994. Suo padre è belga con origini scozzesi e la madre è portoghese. E’ stata scelta dall’agenzia Dominique a 16 anni e ha attirato l’attenzione in un servizio fotografico con Juergen Teller per Jambox. E’ apparsa in campagne per H&M, L’Oréal, Hunkemöller, Primark e Agent Provocateur.

Nel 2015, è stata la prima modella belga ad essere presente nella promozione per Sports Illustrated Swimsuit Issue. E’ diventata famosa anche nel mondo del calcio per la relazione con un calciatore, l’ex Psg Gregory van der Wiel. Adesso la storia con un altro calciatore, Mbappé.