Celina ha detto sì: Ronaldo il Fenomeno si sposa… ancora!

SportFair

La leggenda brasiliana Ronaldo si sposa! Il Fenomeno convolerà a nozze con la splendida fidanzaa, la modella Celina, di 14 anni più giovane dopo una romantica propostadi matrimonio ai Caraibi.

L’ex attaccante del Real Madrid e dell’Inter e la splendida Celina Locks hanno annunciato il loro fidanzamento con romantici messaggi sui social.



L’annuncio

Celina, 32 anni, ha mostrato il suo anello ai fan sui suoi social media e ha scritto: “Sì, lo voglio” in inglese prima di aggiungere in portoghese: “Ti amo per sempre @ronaldo“. Il 46enne ex calciatore, ora presidente del Valladolid, squadra de LaLiga, ha risposto: “Ti amo“, con quattro emoticon a forma di cuore.

Una delle prime persone a congratularsi con la coppia felice, che sta prendendo il sole nella Repubblica Dominicana, è stata l’ex moglie di Ronaldo, Milene Domingues: “sono felice per te. Dio ti benedica e ti protegga sempre. Lunga vita all’amore“, ha scritto la donna, con cui Ronaldo ha avuto il primo figlio, Ronald.



Tutte le ex di Ronaldo

Dopo il matrimonio con Milene, Ronaldo ha sposato la modella Daniella Cicarelli, in un castello in Francia 2005. Una cerimonia in grande, per un matrimonio non ufficiale, poichè i due non avevano finalizzato il divorzio dai precedenti partner. Il ‘matrimonio’ è durato solo 3 mesi.

Dopo la fine della loro relazione, il brasiliano ha sposato la studentessa di ingegneria Maria Beatriz Antony dalla quale ha avuto due figlie, Maria Sofia, 14 anni, e Maria Alice, 12: il loro matrimonio è durato 7 anni.

Ronaldo frequenta la modella e donna d’affari brasiliana Celina da 7 anni e ha deciso di fare il grande passo anche con lei. Ronaldo e Celina devono ancora annunciare dove e quando si sposeranno.