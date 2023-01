Roma, Mourinho verso l’addio: una Nazionale per lo Special One

SportFair

La Roma è reduce dal pareggio in campionato contro il Milan, ma a preoccupare è il futuro di José Mourinho. La 17 ª giornata del campionato di Serie A ha regalato la grande rimonta nel finale dei giallorossi, la squadra di Pioli non è stata in grado di gestire il doppio vantaggio. Milan scappa con i gol di Kalulu e Pobega, nel finale la grande rimonta dei giallorossi. Prima il pareggio di Ibanez, poi il pareggio a tempo quasi scaduto con Abraham.

E’ arrivato il momento dei primi bilanci in casa Roma, la stagione è stata altalenante. La squadra occupa la sesta posizione in classifica, il distacco dalla zona Champions League è di 3 punti. In 17 partite la squadra ha collezionato 31 punti, il dato preoccupante è quello del gol fatti: appena 21 in 17 partite.

Il futuro di Mourinho

I tifosi della Roma sono preoccupati, continuano a circolare voci sull’allenatore José Mourinho. Lo Special One è un serio candidato alla panchina del Brasile, come confermato da Carlos Alberto, ex centrocampista brasiliano: “non dovrei dirlo ma vi do un’informazione: forse Mourinho sarà il prossimo allenatore del Brasile. Non posso dire da dove viene questa informazione ma lui mi ha chiesto di fargli da assistente”.

Intervistato al l podcast Mundo GV, ha aggiunto: “se a sostituire Tite sarà un allenatore straniero, sarà Mourinho o Guardiola. Mou è un leader per niente arrogante nonostante la gente dall’esterno lo veda così. Faceva molta attenzione alle esigenze dei giocatori, una volta alla settimana radunava le nostri mogli e le nostre madri perché voleva capire come andasse in famiglia, se c’erano problemi a casa. Si preoccupava di tutto”.