AusOpen, Camila Giorgi al 3° turno, out Stefanini! Eliminati Fritz e Zverev

SportFair

Continua lo spettacolo degli Australian Open e i colpi di scena non mancano mai. Dopo l’eliminazione di ieri di Rafa Nadal, sconfitto da McDonald, oggi escono di scena anche Fritz e Zverev.

Lo statunitense, numero 9 al mondo, ha ceduto all’australiano Popyrin. Il tennista 113 del ranking ATP ha trionfato in cinque set: la sfida è terminata dopo poco più di quattro ore col punteggio di 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-2.

Esce di scena anche Alexander Zverev: il tedesco numero 13 del ranking Mondiale è stato sconfitto da Mmoh, 107 al mondo, in rimonta: la sfida è terminata dopo 3 ore e 28 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 6-4, 6-3, 6-2.

Out anche Ruud: il norvegese, numero 3 al mondo è stato sconfitto dallo statunitense Brooksby: la partita è finita dopo quasi 4 ore di gioco col punteggio di 6-3, 7-5, 6-7, 6-2.

Per l’Italia sorride invece Camila Giorgi: la tennista azzurra ha staccato il pass per il terzo turno del primo Slam dell’anno, in corso sui campi in cemento di Melbourne, battendo Schmiedlova in due set. LA sfida è terminata in un’ora e mezza col punteggio di 6-4, 6-3.

Eliminata invece Stefanini: la tennista italiana ha ceduto a Gracheva dopo un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-1.