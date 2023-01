Il regalo a luci rosse al calciatore: “un mese dell’OnlyFans di mia moglie”

SportFair

Il mondo del calcio regala sempre grande spettacolo, ma anche storie bizzarre. L’ultima arriva direttamente dall’Inghilterra e riguarda la proposta indecente di un tifoso nei confronti di un calciatore: il regalo dell’abbonamento OnlyFans della moglie.

Il protagonista della vicenda è stato Thomas Andrew Knowles, calciatore del Walsall. Si tratta di un giocatore in grado di disimpegnarsi bene sia da attaccante che da centrocampista, è un classe 1998 e nel corso della carriera ha indossato tantissime maglie. Le prime esperienze sono state con Cambridge United, poi i prestiti a St Neots Town, Cambridge City, St Ives Town, Dartford, Hemel Hempstead Town, Kettering, Royston, Chelmsford. Infine le avventure con Yeovil e proprio Walsall.

Il nome del calciatore è salito alla ribalta per una vicenda che non riguarda proprio le prodezze in campo. Il Walsall è stato protagonista di un grande risultato in FA Cup, la vittoria 1-2 contro lo Stockport ha permesso di superare il turno. Un protagonista della partita è stato proprio Tom Knowles.

La proposta a Thomas Andrew Knowles

E’ arrivata una proposta inaspettata nei confronti del calciatore. Come conferma anche il ‘The Sun’ il produttore Cheffie Shot ha pensato bene di ricompensare il calciatore offrendo gratuitamente l’abbonamento OnlyFans della… moglie. “Ti sei meritato l’abbonamento di mia moglie”, ha scritto l’uomo. “Scrivimi per riscuotere il premio”. Al momento non è arrivato alcun cenno dal calciatore, una risposta definitiva potrebbe arrivare a stretto giro di posta.