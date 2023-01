Follia allo stadio: tifoso colpisce con un calcio Ramsdale | VIDEO

SportFair

Davvero folle quanto successo oggi nella sfida di Premier League tra Tottenham e Arsenal. Gli Spurs sono stati sconfitti per 2-0 ma è quanto accaduto a Ramsdale che ha davvero lasciato tutti senza parole.

Il portiere si è recato dietro la sua porta, dopo un battibecco con Richarlison per raccogliere i suai guanti ed è lì che è accaduto qualcosa di davvero clamoroso: un tifoso lo ha colpito con un calcio. Gli Spurs hanno confermato che consegneranno il filmato dell’attacco alla polizia e cercheranno di sanzionare il tifoso, incluso schiaffeggiarlo con un divieto a vita dal loro stadio. Le parole di Ramsdale “E’ un peccato perché alla fine è solo una partita di calcio. Per fortuna non è successo nulla di drastico. È un sapore amaro ma sono sicuro che ci divertiremo quando torneremo nello spogliatoio“, ha dichiarato. La posizione del Tottenham “Siamo sconvolti dal comportamento di un tifoso che ha tentato di attaccare il portiere dell’Arsenal Aaron Ramsdale alla fine della partita di oggi. La violenza in qualsiasi forma non ha posto nel calcio. Il Club ha rivisto i filmati delle telecamere a circuito chiuso per identificare il tifoso e lavorerà con la Met Police, l’Arsenal e Aaron Ramsdale per intraprendere l’azione più forte possibile, inclusa un’immediata squalifica dal Tottenham Hotspur Stadium”, si legge nella nota del club.

