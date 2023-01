Il racconto da brividi di Alice Campello sul parto: “ho alzato la coperta e…”

SportFair

La gioia per la nascita di un figlio, ma anche la paura per le sue condizioni di salute. Il riferimento è ad Alice Campello, la moglie dell’attaccante Alvaro Morata. La showgirl ha dato alla luce Bella, poi le complicazioni dovute al parto.

Alice Campello, intervistata a Verissimo, ha svelato tutti i dettagli. “La guardo e ancora non ci credo. Sono felicissima”. Poi i dettagli sulle complicazioni: “il cesareo è andato bene, il problema è venuto dopo. Ho cominciato a sentirmi male, ho alzato la coperta e ho visto un’emorragia enorme. Mi sono molto preoccupata per Alvaro, l’ho visto sbiancare. Da lì non mi ricordo più nulla. Mi sono addormentata alle 10 di mattina e mi sono svegliata alle 10 di sera”.

Il post-parto è stato di grande paura: “ho avuto 17 trasfusioni di sangue, l’emorragia non si fermava più. I medici poi per fortuna sono riusciti a farla fermare. Mi hanno inserito un palloncino dentro l’utero, se il sangue non si fosse fermato avrebbero dovuto togliermelo, altrimenti sarei morta”.

“Io ero più preoccupata per i miei cari che per la mia salute. Adesso vedo le cose diversamente. I bambini hanno avuto la sensibilità di capire quello che è successo, anche se non glielo abbiamo spiegato. È stata una lezione di vita”.