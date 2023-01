Quanto ha vinto Djokovic col successo agli AusOpen? Il ricco montepremi

SportFair

Novak Djokovic ha raggiunto oggi un splendido traguardo, vincendo il suo 10° Australian Open e raggiungendo Nadal a 22 Slam. Il tennitsa serbo ha trionfato a Melbourne nella finalissima contro Tsitsipas, vinta in tre set e adesso può godersi i festeggiamenti ed un po’ di relax, dopo aver scaricato tutte le frustrazioni degli ultimi tempi.

Con la vittoria di oggi Djokovic torna anche numero 1 del ranking ATP, assicurandosi una grossa somma in denaro come premio.

Quanto ha vinto Djokovic col successo agli Australian Open

In totale, il giocatore serbo ha intascato quasi due milioni di euro (2.975.000 dollari australiani, ovvero 1.952.245 euro). Stefanos Tsitsipas, invece, da finalista, si mette in tasca poco più di un milione di euro (1.625.000 euro).

La parte più consistente di una torta che, in totale, distribuisce 76,5 milioni di dollari australiani. L’aumento dell’importo nel corso degli anni è stato significativo. All’inizio del secolo, il totale ammontava solo a importi vicini ai 20 milioni. Ad oggi, come accade praticamente in tutti i tornei, gli importi che vengono distribuiti sono gli stessi nella categoria femminile e maschile.

L’aumento non riguarda solo il campione e il finalista, ma significa anche maggiori benefici per l’intera squadra del torneo. I semifinalisti hanno portato a casa fino a A $ 925.000, i giocatori che hanno raggiunto i quarti di finale, 555.250 e nel secondo turno, il premio è di 338.250. Superando il primo turno, l’importo raggiunge già le 106.250 unità, nel secondo, dove è caduto Nadal, l’incasso è di 158.850 dollari.