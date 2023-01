Qualificazioni EuroBasket Women: le convocate di Lardo per i prossimi appuntamenti

SportFair

Due trasferte in Lussemburgo e Svizzera e poi per la Nazionale Femminile sarà il momento di affrontare l’EuroBasket Women 2023, che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele (fase finale a Lubiana).

Le Azzurre sono già qualificate, a punteggio pieno e certe del primo posto nel girone grazie ai due successi ottenuti nella scorsa finestra a Napoli: il 5 febbraio il è in programma il raduno a Roma, il 9 la sfida in Lussemburgo (ore 19.00), domenica 12 l’ultimo impegno a Friburgo, in casa della Svizzera (ore 17.00).

L’8 marzo a Lubiana si terrà il sorteggio dei gironi di EuroBasket Women 2023: insieme alle Azzurre sono già qualificate Spagna e Lettonia, insieme ai Paesi ospitanti Israele e Slovenia. Le prime sei squadre dell’Europeo accederanno poi al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi.

Le parole di coach Lardo

“C’è molta voglia di ritrovarsi, di tornare a indossare la Maglia Azzurra e di lavorare insieme: il gruppo è quello che ci ha permesso di qualificarci in anticipo per il prossimo Europeo, vogliamo vincere anche le ultime due partite per continuare il nostro percorso e rimanere imbattuti e per migliorare il nostro ranking in vista del sorteggio. E’ un momento della stagione delicato, per i tanti impegni in campionato e Coppe, ma sono certo che in raduno torneremo a respirare l’atmosfera di grande positività che ci ha contraddistinto negli ultimi anni. Sarà l’ultimo impegno prima del raduno che ci porterà all’EuroBasket Women, un’occasione preziosa per rinfrescare le nostre idee e per guardarci negli occhi“.

Rispetto alla finestra di Novembre le novità sono rappresentate da Matilde Villa e da Francesca Pan, che torna a indossare la maglia della Nazionale dopo il lungo infortunio.

Le Azzurre (Presenze, punti)

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio, 21, 103)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Reyer Venezia, 1, 4)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa, 30, 230)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Famila Schio, 51, 273)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio, 8, 69)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Segafredo Zanetti Bologna, 65, 700)

#11 Francesca Pan (1997, 1.85, G-A, Umana Reyer Venezia, 15, 111)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.86, A, Geas Sesto San Giovanni, 8, 15)

#19 Martina Fassina (1999, 1.82, G, Umana Reyer Venezia, 8, 66)

#21 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, Fila San Martino di Lupari, 4, 11)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.92, C, Segafredo Zanetti Bologna, 40, 270)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.82, A, Gernika Bizkaia – Spagna, 32, 104)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni, 2, 1)

#30 Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa, 14, 67)