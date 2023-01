Nuovo look mimetico: la Yamaha si presenta per la stagione 2023

SportFair

La Yamaha ha aperto le danze oggi con la presentazione del suo team e delle sue moto per la stagione 2023 di MotoGP. Per vedere le novità bisogna attendere i primi test dell’anno, ma intanto Quartararo e Morbidelli hanno svelato al mondo intero lenuove livree.

Le nuove moto sono state svelate oggi al “3S Dealer Meeting” di Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 2023 a Giacarta. Il più grande incontro di concessionari al mondo all’interno della rete Yamaha, ha rappresentato l’occasione perfetta per la premiere della nuovissima combinazione di colori Factory Yamaha 2023, un evento che i fan degli sport motoristici stavano aspettando molto.

Yamaha ha stretto un’alleanza globale a lungo termine con lo sponsor principale del team, Monster Energy Company, basata sulla comune passione per le corse. L’accordo pluriennale di sponsorizzazione del titolo con il team Monster Energy Yamaha MotoGP è stato esteso in occasione del GP di Catalogna dello scorso anno, e opportunamente celebrato quando Fabio Quartararo ha vinto la gara quello stesso fine settimana.

Con la combinazione di colori del Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 aggiornata per il 2023, le tute dei piloti e l’abbigliamento del team non potevano restare indietro. Il nuovo look mimetico fonde i colori Yamaha (con una nuova aggiunta di grigio) con l’avventurosa combinazione di colori lifestyle di Monster Energy. Il loro iconico marchio Monster claw rimane immediatamente riconoscibile sulle moto, nel logo del team Monster Energy Yamaha MotoGP e sulle divise del team.