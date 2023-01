Prima Pramac Racing si mostra al mondo intero: nuovi e stimolanti obiettivi

SportFair

Si è aperto ufficialmente il sipario sulla stagione 2023 di Prima Pramac Racing, che si presenta ai blocchi di partenza del campionato del mondo di MotoGP per il ventiduesimo anno consecutivo, il secondo della partnership con la tech company Prima Assicurazioni come title sponsor del Team.

Una stagione, fra l’altro, che sarà caratterizzata dalla novità dello Sprint Race del sabato, che promette di rendere ancora più incerto e appassionante il confronto tra le moto.

I portacolori del Team rosso-viola si confermano per il terzo anno Johann Zarco e Jorge Martín. Il francese Zarco, due volte campione del mondo nella classe Moto2 e reduce da due più che convincenti stagioni, e lo spagnolo Martín, campione del mondo nella classe Moto3 e straordinario talento che ha collezionato numerosi successi e importanti risultati nelle scorse stagioni, sono pronti anche quest’anno a scendere in pista in sella alla nuova Ducati Desmosedici Gp23. Entrambi i piloti avranno a disposizione la versione “factory” delle Ducati Desmosedici GP.

Con un totale di otto podi e sette pole position raggiunte nella scorsa stagione, i piloti si preparano a regalare emozionanti sorprese al Team e a tutti gli appassionati. Nella stagione 2023, infatti, Prima Pramac Racing mira a collocarsi nelle prime tre posizioni della classifica assoluta e di ottenere i titoli di Best Team Independent e Best Rider Independent.

Nel mese di marzo, Johann Zarco e Jorge Martín testeranno le nuove moto nelle prove pre-season sulla pista di Algarve in Portogallo. Successivamente, correranno in Malesia ad aprile.

Paolo Campinoti, Team Principal di Prima Pramac Racing: “L’obiettivo di quest’anno è lo stesso che ci poniamo ad inizio di ogni stagione, essere il miglior Team Independent e dare del filo da torcere a tutti i Team Ufficiali. Le ultime stagioni hanno dimostrato al mondo che il nostro Team è tra i protagonisti della MotoGP, che i nostri piloti sono sempre in lotta per posizioni importanti e che le persone da cui è composta la squadra rendono il Team uno dei più invidiati del Paddok; come Team Principal non potrei chiedere di più. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, di quello che siamo diventati e sicuramente la collaborazione con Prima ci ha dato una spinta in più. Tra poco scenderemo in pista per i Test di inizio stagione e non vedo l’ora di scoprire cosa ci porterà questa stagione.”

George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni: “Siamo estremamente felici di poter iniziare la stagione MotoGp 2023 insieme a Paolo, ai piloti e a tutto il Team, che già lo scorso anno ci ha regalato grandi soddisfazioni. Oltre a condividere importanti traguardi grazie al gioco di squadra, il primo anno è stato già un’occasione preziosa di dialogo che ha consentito a due realtà che puntano sulla tecnologia e sul talento di confrontarsi e crescere insieme. Noi siamo veri appassionati di moto, e non è un caso che oltre 1 motociclista su 10 in Italia sia assicurato con Prima, per questo siamo pronti a tifare per i piloti e per la squadra, certi che sapranno tenere alto il nome della squadra”.

Gino Borsoi, Team Director di Prima Pramac Racing: “Affrontiamo questa stagione con un grande entusiasmo. Per me sarà una nuova avventura, ho la presunzione di pensare che sarà certamente un anno importante. La Stagione 2023 sarà il mio inizio con il team Prima Pramac Racing, non penso sia un caso che il 23 sia sempre stato il mio numero, anche quando correvo… speriamo sia di buon auspicio. Ho avuto modo di conoscere già tutti i ragazzi e i piloti per i test a Valencia: ho avuto un’ottima prima impressione, sono rimasto molto soddisfatto. Non si può mai dare nulla per scontato in questo mondo, ma una certezza ce l’ho: daremo sempre il 100%.”

Johann Zarco, pilota di Prima Pramac Racing: “Per il terzo anno consecutivo sarò insieme al Team Prima Pramac, sono molto contento di poter vestire questi colori per un’altra stagione. Abbiamo un grande team, una grande moto e ho un ottimo rapporto con Jorge, direi che ci siano tutti gli ingredienti per fare un’ottima stagione, e magari chissà arriverà anche la vittoria.

Jorge Martín, pilota di Prima Pramac Racing: “Scalpito all’idea di iniziare, non vedo l’ora di ripartire con il mio team a lavorare. L’anno scorso è stato un anno particolare, con momenti anche molto difficili, ma mi è servito per crescere e diventare più forte. Ho grandi progetti e una forte ambizione e insieme al mio team so che siamo capaci di grandi cose. A Sepang quando monterò in sella alla mia Ducati saprò che tutto il duro lavoro fatto durante la pausa invernale avrà portato i suoi frutti. Siamo pronti, sono pronto!”