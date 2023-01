Piquè, nuova risposta a Shakira: arriva al campo su una Twingo | VIDEO

SportFair

Shakira è la cantante più chiacchierata del momento grazie all’uscita della sua nuova canzone, nella quale non risparmia Piquè, suo ex compagno che l’ha tradita e adesso ha una nuova relazione.

La colombiana ha duramente attaccato il suo ex uomo, con diverse frasi che sono diventate celebri e virali, come “Hai scambiato un Rolex per un Casio”, “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex star del Barcellona. Piquè sembra aver preso con ironia e divertimento gli attacchi della ex e non si è affatto intimidito. Durante una live su Twitch ha prima mostrato un Casio al polso e oggi è tornato ‘all’attacco.

La nuova risposta di Piquè

L’ex difensore del Barcellona si è presentato alla Kings League a bordo di una Renault Twingo. Il video è diventato presto virale. Il botta e risposta di Shakira e Piquè sta diventando sempre più interessante.