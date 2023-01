Presentata la Vuelta 2023: 3 paesi e tappe di montagna mozzafiato

SportFair

E’ stata presentata ieri la Vuelta di Spagna 2023. La grande corsa a tappe spagnola si svolgerà dal 26 agosto al 17 settembre e partirà da Barcellona per terminare a Madrid.

La corsa continuerà alla scoperta di nuovi luoghi, dentro e fuori i confini spagnoli, dopo aver toccatoAndorra Francia. La Cruz de Linares e il Belagua debutteranno in gara insieme a cime che fanno già parte della storia del ciclismo come Xorret de Catí, L’Angliru e il Tourmalet, uno dei passi di montagna più mitici del ciclismo, che sarà scalato per la prima volta a La Vuelta.

Nella tappa 20, che si concluderà a Gudarrama dopo una giornata in stile ‘classico’ , verrà confermato il vincitore. Le 21 tappe de La Vuelta 23 sono suddivise in: quattro pianeggianti e due pianeggianti con arrivo in salita; tredici di media e alta montagna (sette delle quali classificate prettamente di montagna), una cronometro a squadre e una cronometro individuale, oltre a due giorni di riposo, come indicato dall’organizzazione.

In totale, 3.153,8 chilometri che decreteranno il vincitore de La Vuelta 23, con la metà settentrionale del Paese protagonista assoluta.

Le tappe della Vuelta di Spagna

Tappa 1 (26/8): Barcelona – Barcelona (14,6km – Cronosquadre)

Tappa 2 (27/8): Matarò – Barcelona (181,3Km)

Tappa 3 (28/8): Suria – Arinsal. Andorra (158,5 km)

Tappa 4 (29/8): Andorra la Vella – Tarragona (183,4 km)

Tappa 5 (30/8): Morella – Burriana (158,7 km)

Tappa 6 (31/8): La Vall d’Uixó – Observatorio Astrofisico de Javalambre (181,3 km)

Tappa 7 (01/9): Utiel – Oliva (188,8 km)

Tappa 8 (02/9): Dénia – Xorret de Catí. Costa Blanca Interior (164,8 km)

Tappa 9 (03/9): Cartagena – Caravaca de la Cruz (180,9 km)

Tappa 10 (05/9): Valladolid – Valladolid (25 km – Crono)

Tappa 11 (06/9): Lerma – La Laguna Negra.Vinuesa (163,2 km)

Tappa 12 (07/9): Ólvega – Zaragoza (165,4 km)

Tappa 13 (08/9): Formigal. Huesca La Magia – Col du Tourmalet (134,7 km)

Tappa 14 (09/9): Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua (161,7 km)

Tappa 15 (10/9): Pamplona – Lekunberri (156,5 km)

Tappa 16 (12/9): Liencres Playa – Bejes (119,7 km)

Tappa 17 (13/9): Ribadesella – Alto de l’Angliru (122,6 km)

Tappa 18 (14/9): Pola de Allande – La Cruz de Linares (178,9 km)

Tappa 19 (15/9): La Bañeza – Iscar (177,4 km)

Tappa 20 (16/9): Manzanares El Real – Guadarrama (208,4 km)

Tappa 21 (17/9): Hipodromo de la Zarzuela – Madrid (101 km)