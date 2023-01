Paolo Di Canio in lacrime per Vialli: il ricordo è commovente | VIDEO

SportFair

Il mondo del calcio continua a piangere Gianluca Vialli, l’ex calciatore di Juventus e Sampdoria è morto dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. Ieri è andata in scena una messa in suo onore nella chiesa di Cremona di Cristo Re, presenti tanti ex calciatori, amici e tifosi. Ai piedi dell’altare le cinque maglie di Gianluca Vialli: la grigiorossa della Cremonese, la blucerchiata della Sampdoria e la bianconera della Juventus, poi quelle azzurre della Nazionale e del Chelsea.

Particolarmente commovente è stato anche il saluto di un altro suo grande amico, Paolo Di Canio. L’ex calciatore e volto di Sky non è riuscito a trattenere le lacrime, il ricordo è stato veramente commovente.

Il videomessaggio di Di Canio

“Ciao Lu’. Te l’ho detto sempre e continuerò a dirtelo, che sei sempre stato fonte di ispirazione in campo e fuori. In questi giorni parole meravigliose hanno speso tutti e tutte meritate. Hai fatto un vero miracolo perché tante persone che vivono in maniera diversa e hanno principi di vita, filosofie totalmente diverse, si sono accomunate nello stesso pensiero. Eri questo. E l’assenza sarà tanta però non permetterà di far svanire il tuo sorriso contagioso, quando i tuoi occhietti – e ti prendevo in giro – diventavano delle fessurine…”, ricorda Di Canio in lacrime.

“Emanavi energia assolutamente e solamente positiva. Mi tengo l’abbraccio che è stato lunghissimo di circa un anno fa. E però voglio salutarti come facevamo noi, seriamente e goliardicamente a ogni fine telefonata o messaggio che ci lasciavamo anche per i nostri compleanni. Ciao fratello. Guerriero della luce. So che un giorno ci incontreremo. Ti mando un bacio grande”.