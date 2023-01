Abbaglio nel calcio italiano: la palla va fuori, ma per l’arbitro è gol | VIDEO

SportFair

Clamoroso abbaglio nel calcio italiano, un clamoroso episodio si è verificato in prima categoria Puglia nel girone B, nella sfida tra il Noicattaro e il Castellana. L’arbitro è stato protagonista (in negativo) di un gravissimo errore, nella sfida della 14ª giornata: l’attaccante della squadra ospite Riccardo Sabatelli al 18’ ha calciato il pallone sull’esterno della rete.

La sfera è nettamente sul fondo, per tutti tranne che per i direttori di gara. L’arbitro convalida clamorosamente il gol, tra le proteste dei calciatrori e soprattutto del pubblico. Le immagini sono state pubblicate direttamente sulla pagina del Noicattaro e hanno scatenato un vero e proprio caso nel calcio italiano. La partita si è conclusa 0-1 ed il gol è stato decisivo per il risultato finale.

Il Castellana si è scusato per l’episodio. “Il Calcio Castellana chiede scusa per il comportamento anti sportivo avuto questo pomeriggio durante la gara contro il Noicattaro. Indubbiamente la decisione dell’arbitro è da considerarsi errata ed i nostri ragazzi si sono fatti prendere dall’agonismo in quel momento non ammettendo l’errore. Concludiamo dicendo che i nostri principi non si basano su questi valori, ma oggi insieme al direttore di gara, abbiamo sbagliato anche noi! Scusate”.