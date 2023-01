Oggi Messi vs Cristiano Ronaldo: pagati 2,5 milioni per incontrarli

SportFair

Cosa non si fa per incontrare i propri idoli. Se parliamo di sceicchi e ricchi personalggi del Medio Orente, poi, loro sono disposti a qualsiasi cosa pur di raggiungere il loro obiettivo, soprattutto quando si tratta di sport e di campioni.

Oggi a Riyadh si giocherà un’amichevole tra una combinazione di giocatori dell’Al Nassr e dell’Al Hilal e il PSG, dunque in Arabia Saudita ci sono sia Cristiano Ronaldo che Leo Messi I biglietti, da tempo esauriti, sono saliti alle stelle al punto che uno sceicco ha pagato milioni per assistere alla partita.

Secondo Le Parisien, lo sceicco Turki al-Sheikh, consigliere della Corte reale in Arabia Saudita, nonché presidente di Almería, ha lanciato un’asta di beneficenza in cui diversi investitori potevano ottenere un biglietto VIP, oltre a una sessione fotografica con il PSG e giocatori di Al Nassr e Al Hilal, a un prezzo esorbitante. La gara è iniziata per 1 milione di Rial sauditi (245.000 euro), per poi finire a 10 milioni di Rial (2,4 milioni di euro). Mushref al-Ghamdi, un investitore immobiliare, è stato il fortunato che ha vinto l’asta e potrà incontrare i due giocatori. Il nome del biglietto si chiama “Beyond Imagination”.