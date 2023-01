Il padre di Djokovic nella bufera: ad una manifestazione filo-russa

SportFair

La famiglia Djokovic nel caos in Australia. Se lo scorso anno Novak ha vissuto un vero calvario, con l’arresto e l’espulsione dal paese per la sua posizione sul vaccino anti-Covid, adesso a finire sotto i riflettori è il padre.

Srdjan Djokovic è stato ripreso mentre affermava “lunga vita ai russi” in serbo insieme ai fan che brandivano bandiere russe vietate agli Australian Open. In un video pubblicato su YouTube dopo che suo figlio, nove volte campione dell’Australian Open, ha sconfitto il russo Andrey Rublev per raggiungere le semifinali, Srdjan Djokovic è stato ripreso ad una manifestazione filo-russa.

Un gruppo si è riunito sui gradini fuori dalla Rod Laver Arena dopo la vittoria nei quarti di finale di Djokovic sul russo Rublev con in mano bandiere russe, una delle quali con il volto di Vladimir Putin, e cantando “Serbia, Russia”. Con loro c’era anche il padre di Djokovic, in piedi con un uomo che tiene in mano la bandiera di Putin e indossa una maglietta con il simbolo della Z favorevole alla guerra.



Mentre l’anziano Djokovic si allontana, nel video si sente un’altra persona che dice in serbo: “lunga vita alla Russia“. The Age e il Sydney Morning Herald hanno tradotto i commenti in inglese. La posizione di Tennis Australia Le bandiere russe sono vietate a Melbourne Park dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Tennis Australia ha dichiarato che continuerà a lavorare con la sicurezza per far rispettare le regole al Melbourne Park.