Problemi di… moda per Tiafoe! L’outfit per gli Australian Open è bocciato

Non solo tennis agli Australian Open. Nelle ultime ore, infatti, non si fa altro che parlare dell’outfit di Frances Tiafoe indossato all’esordio nel primo Slam della stagione 2023 di tennis, in corso sui campi in cemento di Melbourne.

Il tennista statunitense ha indossato un completo Nike che è diventato presto virale e non ha riscosso molto successo.

L’outfit di Tiafoe

Casacca senza maniche e pantaloncini dalla fantasia non convenzionale: un mix di onde blu, rosa e rosse su uno sfondo bianco.

Il commento di Tiafoe

“È bello essere tornati @australianopen. Apprezza l’amore che ieri i toni dell’arena di Kia erano pazzi. PS cosa ne pensiamo dell’abbigliamento… .. Non sono arrabbiato con questo“, ha sottotitolato in un post su Instagram Tiafoe.

Lo statunitense ritiene che il look da lui scelto rispecchi se stesso: “io, ovviamente, sono andato nei negozi Nike e ho visto questo. Hanno detto che avevano ‘qualcosa di veramente figo per te per l’Australian Open.’ Quindi, l’ho visto ed ero tipo, sì, devo assolutamente averlo. Avrei potuto scegliere qualcosa di più calmo ma ero tipo, NO, questo sono decisamente io“, ha spiegato nell’intervista post partita.

Il commento della fidanzata

A prendere le difese di Tiafoe è stata la fidanzata Ayan Broomfield che sui social ha svelato di aver scelto lei l’outfit di Tiafoe, assumendosi tutta la responsabilità. “Così scioccata che non vi sia piaciuto! Abbiamo fatto una sfilata di moda per vedere quale kit sembrava il migliore ieri sera e l’ho adorato su di lui…in modo che possiate incolpare me @FTiafoe anche le scarpe giapponesi con fiori di ciliegio sono bellissime @naomiosaka @Nikecourt @AustralianOpen“, ha scritto su Twitter a corredo di un video che mostra il tennista mentre si prepara.