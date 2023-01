Un colombiano per la porta del Milan: chi è Devis Vasquez

SportFair

Colpo a sorpresa per la porta del Milan, è fatta per l’arrivo di Devis Vasquez, estremo difensore del Guaranì. La squadra di Stefano Pioli continua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, attesa per la trasferta contro la Salernitana. La prima parte di stagione è stata altalenante, i rossoneri sono attrezzati per la corsa al primo posto.

La dirigenza continua a sondare il mercato alla ricerca di calciatori da regalare all’allenatore Stefano Pioli, è stato piazzato un colpo interessante in porta. I tempi di recupero di Maignan si sono allungati, il Milan ha deciso di tutelarsi con l’arrivo di Devis Vasquez. L’operazione era stata già programmata, nelle ultime ore è stato definito l’affare. Sarà presto a disposizione della squadra.

Chi è Devis Vasquez

Devis Vasquez è un portiere colombiano classe 1994, è nato a

Barranquilla. La prima esperienza della carriera è stata al Cortuluá U20, poi il passaggio al Patriotas. Poi un’altra esperienza in Colombia con la maglia del CD La Equidad. Nel 2020 passa in Paraguay, al Guaraní U23. Si dimostra un portiere molto affidabile e passa in prima squadra.

Il Milan inizia a valutare l’arrivo in Italia dell’estremo difensore, chiude l’affare per la seconda parte di stagione. E’ alto 1 metro e 93, è bravo nelle uscite ed è pronto per un campionato competitivo come quello italiano.