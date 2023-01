Sulle orme di Sinisa: nuova esperienza nel calcio per il figlio di Mihajlovic

SportFair

Miroslav Mihajlovic è uno dei sei figlia di Sinisa. Il mondo del calcio continua a piangere la morte dell’ex Bologna, il serbo non è riuscito a vincere la battaglia contro la leucemia L’ex allenatore ha dimostrato una grande voglia di vivere, ha combattutto come un leone ma negli ultimi mesi le condizioni di salute erano peggiorate.

E’ morto prima di Natale e ha lasciato un grande vuoto in tutto il mondo del calcio. La famiglia è stata al fianco di Mihajlovic fino all’ultimo, la moglie Arianna e i figli non hanno mai perso la speranza.

Miroslav Mihajlovic, figlio di Sinisa, ha deciso di entrare a far parte del mondo del calcio in onore di papà. E’ diventato collaboratore tecnico delle giovanili della società romana Urbetevere. Il 22enne è uno dei sei figli di Sinisa e ha già avuto esperienze nel calcio giocando nelle giovanili della Lazio, nel Tor di Quinto e per un breve periodo nella Primavera della Sampdoria. Poi l’inizio degli studi, adesso una nuova esperienza nel mondo del calcio.