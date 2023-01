Navratilova, che guaio: diagnosticati due tumori all’ex campionessa

SportFair

Il mondo del tennis è colpito da un’importante notizia: all’ex campionessa Martina Navratilova sono state diagnosticate due forme di cancro.

La 66enne ha scoperto un linfonodo ingrossato nel collo a novembre e, come riportato dal Times, ha poi scoperto qualcosa di sospetto al seno. Navratilova ha dunque un tumore a gola e seno.

“Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile. Spero in un esito favorevole. Darà fastidio per un po’, ma combatterò con tutto quello che ho”, ha dichiarato la 18 volte campionessa di Slam.

Una sua portavoce ha pou aggiunto che “entrambi questi tumori sono in fase iniziale con ottimi risultati“. Navratilova si sottoporrà a un trattamento per il suo cancro alla gola in stadio uno a gennaio. Causato dal papillomavirus umano, si trova solo in una parte della sua gola e non si è diffuso alle sue corde vocali. Le statistiche mostrano che circa il 90% degli adulti sopravvive per cinque anni o più dopo aver contratto un cancro alla gola al primo stadio.

Non sono stati rilasciati dettagli sul trattamento del suo cancro al seno a parte il fatto che è “completamente estraneo al cancro alla gola“. A seguito della sua diagnosi, Navratilova non si recherà a Melbourne per il lavoro agli Australian Open alla fine di questo mese. Tuttavia, ha in programma di unirsi occasionalmente al team di Tennis Channel tramite collegamento video dalla sua casa in Florida.

La carriera di Navratilova

La carriera tennistica di Navratilova è durata 32 anni, dal 1974 al 2006. Ha vinto ben 59 titoli del Grande Slam in singolo e doppio. E ha vinto più titoli di Wimbledon in singolo di qualsiasi altro giocatore nella storia, vincendo il torneo nove volte tra il 1978 e il 1990. Navratilova è anche una delle sole tre giocatrici – insieme a Margaret Court e Doris Hart – ad essersi assicurata una carriera nel Grande Slam in singolo, doppio e doppio misto.