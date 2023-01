SportFair

Le grandi storie sportive da sempre appassionano diverse generazioni in tutto il mondo, con i loro protagonisti e gli insegnamenti per affrontare e superare ostacoli e difficoltà. Proprio prendendo in prestito la metafora sportiva nasce “Big Match”, il nuovo podcast di BNL BNP Paribas per condividere e spiegare, attraverso la voce di Luca Iandimarino, Responsabile Investimenti & Advisory BNL BNP Paribas, temi legati all’economia, alla finanza, ai mercati, agli investimenti con uno sguardo all’attuale contesto.

La banca sceglie quindi lo strumento del podcast – un format innovativo, in costante crescita con oltre 11 milioni di ascoltatori mensili in Italia nel 2022 (fonte IPSOS) – e il parallelismo sport-finanza per rafforzare il proprio ruolo di “trusted companion”, al fianco di risparmiatori e investitori con responsabilità, know how e vision globale.

Partendo dagli esempi della storia dello sport – che ci mostra come tutte le imprese sportive abbiano sempre alle spalle un percorso fatto di preparazione, impegno costante, fiducia, specializzazione – l’utente viene guidato alla comprensione di concetti e dinamiche che hanno impatto sulla sua vita e sui suoi progetti: a cosa serve una visione complessiva? Come si gestisce il rischio? A queste e ad altre domande proverà a rispondere “Big Match”, prendendo in prestito grandi storie di sport. “Big Match” è una serie di 7 episodi, con un appuntamento settimanale fisso, ogni mercoledì sul canale Spotify di BNL BNP Paribas.

TBWA Italia e Hypercast hanno affiancato BNL BNP Paribas nella realizzazione di questa iniziativa.