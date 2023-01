Naomi Osaka, niente Australian Open: la tennista giapponese è incinta

SportFair

Ancora uno stop per Naomi Osaka: la tennista giapponese, che in passato si è presa una pausa per prendersi cura della sua salute mentale, ha annunciato il forfait dagli Australian Open 2023, il primo Slam dell’anno, al via la prossima settimana.

Osaka non è in Australia per il primo grande slam dell’anno che inizierà la prossima settimana e oggi ha annunciato sui social il motivo del suo forfait.

L’annuncio di Osaka



Osaka, 25 anni, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio in un simpatico post su Instagram. “Gli ultimi anni sono stati i meno interessanti, ma trovo che siano i momenti più difficili della vita quelli che possono essere i più divertenti. Questi pochi mesi lontani dallo sport mi hanno davvero dato un nuovo amore e apprezzamento per il gioco a cui ho dedicato la mia vita. Mi rendo conto che la vita è così breve e non do nessun momento per scontato, ogni giorno è una nuova benedizione e avventura. Sapevo di avere così tanto da aspettarmi in futuro. Una cosa che non vedo l’ora è che mio figlio guardi una delle mie partite e dica a qualcuno ‘quella è mia mamma’ haha. Il 2023 sarà un anno pieno di lezioni e per me spero di vedervi ragazzi all’inizio del prossimo perché sarò all’Aus 2024“, ha scritto la giapponese, che ha una relazione col rapper Cordae.