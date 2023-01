Tragico incidente in una gara d’auto in India: muore KE Kumar | VIDEO

SportFair

Tragedia nel MRF Indian Car Racing Championship 2022: è morto in in un terribile incidente in India un pilota di 59 anni. L’episodio è avvenuto ieri e a perdere la vita è stato l’indiano KE Kumar.

La gara è finita in circostanze tragiche quando il pilota si è schiantato mentre girava per il circuito internazionale di Madras a Chennai. Il filmato mostra l’auto che deviava fuori pista prima di scontrarsi con la parte anteriore di un’altra macchina, mandandola contro gli alberi e la recinzione.

La gara è stata immediatamente contrassegnata con bandiera rossa e Kumar è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un primo controllo presso il centro medico della pista. Tragicamente, in seguito è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Le gare in programma per il resto della giornata sono state annullate. La Federation of Motor Sports Clubs of India ha avviato un’indagine sulla questione. Secondo NDTV , la polizia ha “registrato un caso di morte per negligenza“.