Lutto nel motorsport: morto a 55 anni Ken Block, fatale un incidente

Tragedia nel mondo del rally: è morto a 55 anni Ken Block, ex star di Top Gear e leggenda delle quattro ruote. Block è deceduto dopo un incidente in motoslitta.

Il team di Block , Hoonigan Racing Division, ha condiviso la notizia della sua morte dicendo “ci mancherà incredibilmente. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, soprattutto, un padre e un marito“, si legge in una nota.

L’incidente di Ken Block

Era un pilota di rally e stuntman rispettato in tutto il mondo. E ha raggiunto un’intera nuova legione di fan grazie alle sue buffonate sui social media e Top Gear . L’incidente dell’orrore è avvenuto nel ranch di Block nel nord dello Utah. L’ufficio dello sceriffo della contea di Wasatch ha detto che stava guidando su un ripido pendio quando la motoslitta si è ribaltata ed è atterrata sopra di lui.

La star degli sport d’azione era nel suo ranch a condividere le foto dello stato innevato su Instagram lunedì mattina presto. Uno dei suoi post recenti mostra alcune motoslitte ricoperte di neve. Aveva eseguito acrobazie su una motoslitta la scorsa settimana in Idaho e anche allora ha ammesso che il suo potere lo aveva colto di sorpresa.

Block è diventato uno dei piloti di rally più famosi al mondo dopo aver iniziato a gareggiare nel 2005. Ha ottenuto Rookie of the Year nella sua prima stagione nel Rally America Championship. La star del rally ha ottenuto molte vittorie complessive e presenze sul podio. Block ha anche gareggiato in motocross, skateboard e altri sport d’azione.

Era noto ai fan britannici dopo essere apparso in diversi episodi di Top Gear. Per il programma televisivo Block ha anche gareggiato contro il campione di F1 Lewis Hamilton in un evento dal vivo alle Barbados. Hamilton ha contrapposto la sua Mercedes F1 all’auto da rallycross Hoonigan di Block davanti a una folla enorme.

Block ha anche co-fondato il marchio di moda per pattinaggio DC Shoes nel 1994 con il suo socio in affari Damon Way. Successivamente, è diventato un fenomeno di Internet, introducendo una nuova generazione di fan alle sue incredibili acrobazie. Block ha prodotto la serie di video Gymkhana, che lo vedeva guidare su piste pericolose e percorsi a ostacoli. La serie ha raccolto milioni di visualizzazioni su Youtube.

Ken lascia sua moglie Lucy e sua figlia Lia, 16 anni, anche lei autista, e altri due figli.