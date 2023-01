Nadal, infortunio all’anca: la moglie scoppia in lacrime | VIDEO

SportFair

Il primo colpo di scena degli Australian Open 2023 è arrivato nella notte, con l’eliminazione del campione in carica Rafa Nadal. Il maiorchino ha ceduto allo statunitense McDonald in tre set, salutando così lo Slam di Melbourne.

Un ko dovuto all’ottima prestazione di McDonald, ma anche ad un infortunio all’anca che ha impedito a Nadal di giocare al meglio. Durante il secondo set il maiorchino ha avuto bisogno di un trattamento, che però non ha aiutato il tennista che non è riuscito nellarimonta.

Nadal è uscito di scena prima del terzo turno per l’ottava volta in carriera: l’ultima volta è successo proprioa Melbourne.

Un infortunio che non ha lasciato indifferente la moglie di Nadal, che non è riuscita a trattenere le lacrime vedendo il tennista dolorante in campo.