Minacce di morte a Berardi: il gesto contro il Milan e la denuncia | FOTO

Il Milan è in crisi, il Sassuolo è rinato e punta la salvezza. La sfida della 20esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 2-5, la situazione in casa rossonera è delicatissima. Le ultime prestazioni della squadra di Pioli sono state pessime: l’eliminazione in Coppa Italia, le pesantissime sconfitte contro Lazio e Sassuolo e il ko in Supercoppa contro l’Inter.

La posizione di Stefano Pioli è sempre più delicata, l’allenatore rischia l’esonero. Il tecnico si giocherà, probabilmente, la panchina nella sfida di campionato contro l’Inter. Le reti dei neroverdi sono state realizzate da Defrel, Frattesi, Berardi, Lauriente e Matheus Henrique. Per i padroni di casa inutili i gol di Giroud e Origi.

Le minacce a Berardi

Durante il match si sono registrati anche momenti di grande tensione. Al 61′ rissa in campo e accuse nei confronti di Berardi. Il calciatore del Sassuolo Kyriakopoulos corre verso gli avversari per un pallone non restituito.

Il greco viene fermato con forza dai compagni. Poi contatto tra Krunic e Berardi, il rossonero prende l’avversario per il collo. L’attaccante del Sassuolo crolla a terra, nel post-partita Berardi è stato accusato di simulazione.

Sui social si sono registrate minacce di morte nei confronti di Berardi e della moglie del calciatore. Proprio Francesca Fantuzzi ha pubblicato alcuni screen, minacciando anche azioni legali. “Tuo marito ha il tumore”, “se vedo tuo marito lo uccido”, sono solo alcuni messaggi.