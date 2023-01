Milan e Manchester City unite dallo stesso destino: eliminate dalle Coppe

SportFair

Serata di Coppa amara per Manchester City e Milan: entrambe le squadre sono state eliminate oggi dalle rispettive competizioni. I rossoneri hanno ceduto, ai tempi supplementari, ad un tosto Torino.

I granata hanno trionfato, con l’uomo in meno, grazie alla rete di Adopo al 114′, staccando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Per il Milan di Pioli arriva un altro brutto risultato dopo la rimonta di pochi giorni fa in campionato subita dalla Roma.

Stessa sorte del Milan è toccata al Manchester City, eliminato dalla Coppa Carabao. La squadra di Guardiola hanno ceduto al Southampton, ultima squadra della Premier League, per 2-0.