Messi, il pensiero a Maradona ed il pentimento: “non mi piace quello che ho fatto”

Per la prima volta dal 18 dicembre 2022, giorno in cui l’Argentina è diventata campione del Mondo, Leo Messi si concede ad una lunga e profonda intervista, nella quale tratta diversi argomenti, dalla sua reazione dopo la vittoria con l’Olanda, fino al pensiero per Maradona.

La Pulce si è ‘confessato’ ai microfoni di Andy Kusnetzoff presentatore di Urbana Play.

Il commento al brutto gesto nei confronti di Weghorst

Al termine dei quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022 ha fatto scalpore la reazione di Messi nei confronti di Weghorst. Durante un’intervista post partita il calciatore argentino ha urlato al suo avversario “che guardi scemo, vattene via”.

Messi adesso ammette di non essere contento di quel gesto: “ho esultato come Topo Gigio, è stato qualcosa di estemporaneo. Non mi è piaciuto però quello che ho fatto dopo, mi riferisco all’episodio in cui ho urlato “vai via, via”. Ero teso, nervoso, non ero lucido. E non mi piace che rimanga quel tipo di immagine. Non mi appartiene“, ha dichiarato.

“Dopo la vittoria, anche per come è maturata, la nostra vita è cambiata, è accaduto un qualcosa di impressionante, abbiamo realizzato un sogno, a livello personale l’ho raggiunto dopo averlo inseguito per quasi tutta la mia carriera ed esserci riuscito sul finire rende tutto più speciale. Quando ho visto la Coppa l’ho baciata, ho avuto la sensazione che mi chiamasse. La ricordo bella, splendente, in uno stadio bellissimo”, ha aggiunto Messi.

Il pensiero a Maradona

Non è mancato un pensiero a Diego Armando Maradona: “mi sarebbe piaciuto ricevere la coppa da Diego sarebbe stata una foto bellissima . In ogni caso, ovunque sia, può vedere nuovamente la nazionale Campione del Mondo. Sarà felice, come tutti gli altri che sono lassù. Il paese ha festeggiato per diversi giorni anche dopo la vittoria. Non ricordo che sia mai accaduto qualcosa del genere, è stato molto bello. Ho avuto la sensazione che tutto fosse attraversato da una energia contagiosa, difficile da spiegare“.