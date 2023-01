Dani Alves arrestato: il commento della moglie Joana Sanz

SportFair

E’ arrivata questa mattina la notizia dell’arresto di Dani Alves. Il calciatore brasiliano è accusato di molestie sessuali per un episodio avvenuto il 30 dicembre in un locale a Barcellona e per questo motivo è stato arrestato questa mattina ed è alla Ciutat de la Justicia di Barcellona in attesa di disposizioni giudiziarie mentre si decide se verranno prese misure cautelari nei suoi confronti.

Non è tardato ad arrivare il commento della moglie dopo l’accaduto. Joana Sanz, famosa modella di Tenerife, ha difeso pubblicamente il calciatore.

Il messaggio della moglie di Dani Alves

“So chi è mio marito, so come l’ho conosciuto, so quanto è rispettoso perché nemmeno quando mi stava conoscendo mi ha mancato di rispetto“, ha detto nel programma “Y ahora Sonsoles”. “Ho visto molte volte come le donne si avvicinano, osando, per provare qualcosa con mio marito. Se lo fanno in mia presenza, non voglio immaginare quando non ci sono io“, ha aggiunto.

La modella ha voluto mostrare il suo sostegno al marito anche sui social, dove ha condiviso lo scatto delle loro mani intrecciate con la didascalia “insieme”.