Melissa Satta, il presidente di Serie A e il tennista: il triangolo di gossip

Melissa Satta è sempre sulle prime pagine dei principali quotidiani di gossip, soprattutto dopo la rottura della relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng. L’ex Velina è riuscita ad imporsi nel mondo dello spettacolo, si è dimostrata molto preparata come conduttrice televisiva.

E’ legata anche al mondo del calcio, è diventata infatti anche opinionista delle partite del campionato di Serie A. E’ inoltre una bellissima modella. Le ultime notizie riguardano, però, una situazione di gossip, anzi un vero e proprio triangolo strettamente collegato allo sport.

Melissa Satta e il triangolo di gossip

Il primo riferimento è al rapporto con Steven Zhang, presidente dell’Inter. La notizia ha fatto molto discutere anche per la ‘fede’ rossonera della showgirl. Sui siti si è parlato di ‘amicizia affettuosa’. Gli indizi social partono da qualche mese fa, nel mese di dicembre Melissa e Zhang avevano passato insieme una serata in un locale di Miami, come confermava un selfie pubblicato dal presidente dell’Inter. Poi un altro indizio: Zhang festeggia la vittoria della Supercoppa, immediato il commento della modella: “complimenti”.

E non è tutto. Durante la partita dell’Olimpia Milano contro il Lyon-Villeurbanne, le telecamere sono finite proprio su Melissa Satta. Al suo fianco… Matteo Berrettini. Il tennista è stato eliminato agli Australian Open, il romano è reduce da problemi fisici e si è confermato ancora lontano dalla migliore condizione. La foto non è passata inosservata e si è scatenata un’altra voce di gossip. Il triangolo ha già fatto impazzire il mondo del web.