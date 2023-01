L’ex calciatore Mark van den Boogaart è scomparso: l’appello della famiglia

SportFair

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Mark van den Boogaart: l’ex calciatore è scomparso, la famiglia e gli amici sono molto preoccupati. Proprio nelle ultime ore è stato lanciato un appello. “Crediamo possa trovarsi in Spagna”, le parole della famiglia.

“Siamo preoccupati per lui, ci manca molto. Se hai visto Mark o se hai qualche informazione che possa aiutarci a trovarlo, contatta la Polizia”. All’appello della famiglia si è unito anche quello di un suo ex compagno, Inaki Bea. La Polizia ha avviato le ricerche ma non si sono registrate ancora novità.

Chi è Mark van den Boogaart

Mark van den Boogaart è un ex calciatore olandese di ruolo centrocampista. E’ nato a Rotterdam, la prima avventura della carriera è stata al Feyenoord. Poi il passaggio al Siviglia B per maturare esperienza, poi il ritorno in Olanda in prestito al Dordrecht. Nel 2007 passa al Murcia, poi esperienze con le maglie di Barendrecht, Rijnsburgse Boys e infine l’Amsterdamsche.