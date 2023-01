Furto in casa Cavendish: Mark aggredito e minacciato con un coltello

SportFair

Grosso spavento per Mark Cavendish: il ciclista britannico ha dovuto fare i conti con un ladro che lo ha preso a pugni e ha minacciato di pugnalarlo di fronte ai suoi figli. Anche la moglie Peta , 36 anni, aveva un coltello puntato contro di lei mentre cercava di nascondere il figlio di tre anni Casper sotto un piumone

La banda ha preso 700.000 sterline di orologi, ma uno è stato catturato dopo che il suo DNA è stato trovato sul telefono della moglie di Cavendish abbandonato fuori.

La ricostruzione

Quattro o cinque ladri hanno fatto irruzione nella casa della coppia nel South Essex , ma la polizia non li ha identificati tutti e due sono ancora latitanti. Ieri, il procuratore Edward Renvoize ha detto alla corte della corona di Chelmsford: “questa non è stata una normale rapina da parte di ladri opportunisti. È stata un’invasione ben orchestrata, ben eseguita e pianificata nella casa di un noto individuo con l’intenzione di ottenere orologi di alto valore. Gli autori avevano grossi coltelli e nascondevano la loro identità con passamontagna. Hanno minacciato la coppia e inflitto violenza a Mark Cavendish per soddisfare le loro richieste”.

Manx Missile Mark si stava riprendendo da un polmone collassato e costole rotte da un incidente, quindi è stata la moglie Peta ad alzarsi per indagare su un rumore sentito in casa. Pensava che suo figlio Finnbar, 16 anni, si fosse alzato e avesse rovesciato qualcosa.

Ma il signor Renvoize ha detto: “quando ha iniziato a scendere le scale, si è accorta delle persone che correvano verso di lei. Si voltò e tornò di corsa, gridando al marito di entrare in camera da letto. Il signor Cavendish ha cercato di trovare l’allarme antipanico. Mentre lo faceva, due degli aggressori si sono avventati su di lui e hanno iniziato a prenderlo a pugni, chiedendogli di spegnere l’allarme. Uno ha tirato fuori un coltello e ha minacciato di ‘accoltellarlo’ davanti ai suoi figli. La signora Cavendish si stava comprensibilmente prendendo cura del suo bambino di tre anni, tenendolo sotto il piumone per impedirgli di vedere cosa stava succedendo“.

Il tribunale ha sentito che Peta ha cercato di chiamare la polizia sul suo cellulare, ma un intruso l’ha notata e l’ha minacciata con un coltello. I ladri hanno chiesto di sapere dove fossero gli orologi. Quando Mark ha indicato il suo orologio Richard Mille da 400.000 sterline sul davanzale della finestra, il ladro ha risposto: “non è così“.

Trovarono una piccola cassaforte e ordinarono a Mark di aprirla, ma non ci è riuscito perché le batterie erano scariche. È stato quindi “sottoposto a ulteriori violenze“, ha affermato la corte. I ladri alla fine sono fuggiti con il suo orologio e il Richard Mille da 300.000 sterline di Peta più la cassaforte vuota, tre telefoni e una valigia Louis Vuitton. Niente è stato recuperato.

Mark era riuscito a far scattare l’allarme antipanico. Ma quando è arrivata la compagnia di sicurezza privata, i ladri erano fuggiti. Quando la polizia è arrivata hanno trovato il telefono di Peta, che era stato rubato e abbandonato fuori. Il signor Renvoize ha dichiarato: “lo smarrimento di quel telefono è stato un vero errore“. Gli ufficiali forensi hanno trovato del DNA su di esso appartenente ad uno dei ladri.