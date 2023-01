Marika Fruscio e la torta del Napoli, ma è il ‘Lato A’ a scatenare i fan | FOTO

SportFair

Marika Fruscio è una grande tifosa del Napoli, in più è un volto della televisione italiana. E’ appassionata di calcio, nel dettaglio degli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti guida la classifica del campionato di Serie A ed è la principale candidata alla vittoria finale.

Il Milan non ha intenzione di arrendersi, la compagine di Stefano Pioli ha mandato un segnale nel match in trasferta contro la Salernitana, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con i gol di Leao e Tonali. La Juventus è una candidata al primo posto, così come l’Inter. Pesantissima, invece, la sconfitta della Lazio contro il Lecce.

Il compleanno di Marika Fruscio

I tifosi del Napoli sono sempre più scatenati per il rendimento della squadra, una supporter speciale è la sexy Marika Fruscio. La conduttrice televisiva ha festeggiato il compleanno e si è mostrata in versione sempre più sexy.

Marika Fruscio ha pubblicato sui social gli scatti della festa, due particolari non sono passati inosservati agli utenti. Il primo riguarda la torta: è del Napoli, la sua grande passione. I fan sono rimasti particolarmente colpiti anche dal lato A. “Passano gli anni, ma il tuo seno rimane sempre uguale”, scrive un utente. “Sicuramente non guardavo la torta”, scrive un altro follower.