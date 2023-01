Minacce a Zaniolo! Lo sfogo della madre: “prima erano solo i laziali”

SportFair

La situazione per Zaniolo si complica. Il calciatore giallorosso ha comunicato alla Roma di non voler accettare l’offerta del Bournemouth pochi giorni fa, facendo infuriare la società e non solo.

La Roma ha messo fuori dal progetto tecnico il calciatore, che potrà giocare dunque solo nel caso in cui dovesse trovare una nuova squadra nelle prossime ore.

Intanto a Roma i tifosi non risparmiano Zaniolo, tra striscioni, insulti e minacce, a lui e a tutta la sua famiglia. Nella giornata di ieri la madre di Zaniolo ha commentato sui social quanto accaduto, per poi cancellare la sua Storia Instagram.

Successivamente si è sfogata ai microfoni del Corriere della Sera.

Lo sfogo della madre di Zaniolo

Francesca Costa, madre di Zaniolo, ha così parlato di quanto sta accadendo nelle ultime ore: “prima erano soltanto i laziali, adesso pure i romanisti se la prendono con lui. Che disastro. Non mi piace questo silenzio”, ha raccontato la madre del calciatore, che sta seguendo il consiglio del procuratore di Zaniolo di restare in silenzio. “E poi Nicolò ormai è grande, ha quasi 24 anni, è un uomo e sa difendersi da solo. Non ha bisogno di me”, ha concluso.