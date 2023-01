Il Napoli a lutto: è morto Alessio Buonocore, il tifoso vittima di cyberbullismo

SportFair

Un lutto ha colpito il mondo del calcio italiano e in particolar modo il Napoli, alla vigilia della ripresa del campionato di Serie A. E’ morto Alessio Buonocore, giovane tifoso del Napoli vittima in passato di cyberbullismo. Il 16enne lottava contro un brutto male. I funerali si sono tenuti questa mattina, martedì 3 gennaio, alle ore 10.30, alla chiesa di Sant’Erasmo.

Era stato vittima di insulti nel 2018, durante una partita contro il Sassuolo. Alessio era stato preso di mira per la sua forma fisica, dopo essere entrato in campo durante Napoli-Sassuolo con il gruppo dei bambini che accompagnavano i giocatori all’ingresso in campo. Considerato troppo ‘grasso’, la sua storia aveva scatenato tante reazioni e discussioni.

Il Napoli potrebbe decidere di ricordare Alessio, in occasione della partita del campionato di Serie A contro l’Inter.