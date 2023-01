La corsa scudetto in Serie A: il Milan si butta via, il Napoli ringrazia

SportFair

La 17 ª giornata del campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli, il big match tra Milan e Roma ha regalato sorprese. Turno favorevole per Juventus e Napoli, in grado di conquistare i tre punti. Vittoria nel finale della squadra di Allegri contro l’Udinese, decisivo un gol di Danilo.

Oggi in campo il Napoli, colpo grosso sul campo della Sampdoria. La gara si sblocca al 21°: grande palla in verticale di Politano, bravo anche Mario Rui e Osimhen non può sbagliare. Il Napoli spinge alla ricerca del raddoppio, al 38′ un altro episodio chiave: espulso Rincon per un brutto fallo su Osimhen lanciato a rete. Nel secondo tempo la squadra di Spalletti controlla e trova il gol del definitivo 0-2, questa volta su rigore con Elmas.

Milan-Roma

Il Milan si schiera con Leao, Diaz e Saelemaekers alle spalle di Giroud, la Roma risponde con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. La squadra di Pioli prova a fare la partita ma non si registrano grosse occasioni da gol. La gara si sblocca da palla ferma: angolo di Tonali, Kalulu si libera della marcatura di Ibanez e supera Rui Patricio. La Roma risponde con Dybala ma l’ex Juve non è lucido. L’ultima occasione del primo tempo è per Zalewski.

Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia, i giallorossi non riescono a reagire. La prestazione della Roma è comunque preoccupante, soprattutto per le difficoltà a creare occasioni da gol. Le reti nel finale sono arrivate da palle inattive. Al 77′ il Milan scatta ancora: contropiede perfetto, ottimo movimento di Giroud e Pobega firma il raddoppio. E’ Ibanez a riaprire il match, ancora da palla inattiva il gol del definitivo 2-2 di Abraham. Occasione sprecata per il Milan, il Napoli vola a + 7. Il Milan raggiunge la Juve al secondo posto, la corsa scudetto è sempre più viva.