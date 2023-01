Kyrgios, ma che fai? Palpatina alla fidanzata nel corridoio degli AusOpen

SportFair

Il 2023 non è iniziato col piede giusto per Nick Kyrgios. Il tennista australiano è stato costretto al forfait alla vigilia dello Slam di casa a causa di un infortunio al ginocchio.

Kyrgios ha convocato lunedì una conferenza stampa al Melbourne Park per annunciare la notizia e i fan non si sono fatti scappare un episodio con la fidanzata, Costeen Hatzi, avvenuta nei corridoi.

La sede dell’Australian Open è piena di telecamere dietro le quinte, così che i fan possano scoprire anche come si comportano i loro campioni preferiti.

Kyrgios, nello specifico, si è lasciato andare un po’ troppo: mentre camminava lungo un corridoio, il 27enne ha abbracciato Costeen da dietro per poi palpeggiarla mentre lei sorseggiava un caffè.

I fan si sono divisi: c’è chi lo ha criticato per aver scelto un posto non adeguato, chi invece ha preso le sue difese, definendo il gesto innocuo, sensuale e consesuale, dando la colpa alle telecamere, troppo invadenti, poste in ogni angolo.