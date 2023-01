Kokkinakis volgare contro Murray: il gesto con la mano | VIDEO

SportFair

Continua il programma degli Australian Open ed è in corso una partita molto importante. Sono in campo Murray e Kokkinakis, lo spettacolo è stato assicurato. La gara è ancora apertissima e non sono da escludere colpi di scena. Partenza sprint dell’australiano che si porta subito sullo 0-2.

Nel primo set si registra un solo break e Kokkinakis chiude 4-6. Il secondo set è molto equilibrato, l’australiano si conferma concreto e vince al tie-break. Emozioni e tensioni al terzo set.

Murray non si arrende e riapre la partita. Si va ancora al tie-break, vince il britannico e torna in corsa. Al termine del terzo set si sono verificati momenti di tensione. Kokkinakis non ha gradito qualche parolina di troppo dal pubblico, si è girato verso le tribune e si è lasciato andare ad un gesto volgare con la mano.