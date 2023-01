Kokkinakis-Fognini interrotta: tutto fermo agli Australian Open

SportFair

Ancora un’interruzione agli Australian Open. Dopo quella nella notte italiana dovuta all’eccessivo caldo australiano, questa mattina il primo Slam dell’anno si è dovuto fermare, questa volta a causa della pioggia.

A pagarne le conseguenze, tra gli altri, anche Fabio Fognini, il cui debutto è stato sospeso, una prima volta durante il primo game, e una seconda volta al terzo set.

La partita del tennista ligure contro il padrone di casa Kokkinakis, infatti, è stata sospesa poco fa per l’arrivo, nuovamente, della pioggia. La sfida è stata sospesa al terzo set, con l’australiano in vantaggio per 4-2 (40-15). Entrambi i tennisti sono così penalizzati dal maltempo: Kokkinakis si trovava ormai ad un passo dalla vittoria, mentre Fognini dovrà prolungare la sua agonia.

Sono solo 3 le partite che stanno proseguendo, perchè giocate in stadi con tetto. Tante, invece, le sfide interrotte.