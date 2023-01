Kell Brook nel caos: l’ex pugile filmato mentre sniffa | VIDEO

Sta circolando sul web un filmato nel quale il pugile Kell Brook è stato immortalato mentre sniffava una polvere bianca, che sembrava essere proprio cocaina, da un tavolino con ripiano in vetro.

Ieri sera il suo manager Terry Thompson ha insistito sul fatto che fosse “uno scherzo”.Brook ha indossato una maglietta con la leggenda del pugilato Joe Louis alla festa di Sheffield.

Una fonte ha detto: “Ha avuto un piccolo raduno a casa sua dove la gente beveva alcolici e fumava. Stava sniffando polvere bianca”.

Si credeva che la moglie Lindsey, 35 anni, che veniva vista spesso sul ring dopo i suoi combattimenti, e i loro tre figli fossero assenti.

Brook ha annunciato il suo ritiro a maggio dopo aver vinto 40 dei 43 incontri professionali. Ma ha detto di recente che sarebbe tornato sul ring per l’offerta giusta.

La fonte del Sun ha aggiunto: “Kell sembra un po’ perso senza boxe, e sembra che sarebbe meglio per lui se tornasse. Sembra essere circondato dalle persone sbagliate, che non hanno una buona influenza su di lui”.

Brook è cresciuto in una casa popolare a Sheffield. Ha iniziato a fare boxe all’età di 12 anni ed è diventato professionista a 18 anni, vincendo rapidamente le cinture del titolo. Ma ha avuto problemi fuori dal ring. Nel 2007 è stato pugnalato alle natiche fuori da una discoteca di Sheffield .

Nel 2014 ha battuto Shawn Porter in California per diventare campione mondiale dei pesi welter IBF. Ma due settimane dopo è stato colpito tre volte con un machete a Tenerife e aveva bisogno di 32 punti metallici. Nel 2016 ha perso un combattimento a causa di una rottura dell’orbita. Nel 2020 ha ammesso di aver sofferto successivamente di depressione , ricordando.

Il manager Mr Thompson ha detto della clip della festa: “Questa è una cosa che è sfuggita di mano. Erano a casa sua, si stavano facendo una risata. Stavano scherzando sulle cose. Ha detto loro: ‘Filmami mentre rido’“. Alla domanda se la polvere fosse cocaina, ha risposto: “No“.

