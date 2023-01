Karius e Diletta Leotta insieme: il 2023 inizia con il botto | FOTO

SportFair

E’ appena iniziato il 2023 e la coppia Diletta Leotta-Karius esce sempre più allo scoperto. Il campionato di Serie A è pronto a tornare in campo dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, ultimi giorni di relax anche per la bella giornalista sportiva. La sicialiana è sempre sulle prime pagine dei giornali di gossip, adesso ha deciso di ufficializzare la nuova relazione.

E’ nata una storia d’amore con Loris Sven Karius, il portiere tedesco. La prima esperienza è stata al Mainz, poi il salto di qualità e il trasferimento al Liverpool. Il rendimento è stato condizionato da gravi errori, sopratttutto quello in finale di Champions League contro il Real Madrid. Poi le avventure in prestito con Union Berlino e Besiktas. Infine il Newcastle.

Diletta Leotta e Karius hanno trascorso il Capodanno insieme, la bella siciliana ha pubblicato foto sui social in compagnia del portiere. “Happy New Year”, ha scritto la giornalista con tanto di bacio al nuovo fidanzato.