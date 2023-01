Kamila Valieva come Mercoledì Addams: l’esibizione sul ghiaccio

SportFair

“Mercoledì” è una delle serie Tv più amate del momento. Sono sempre più frequenti i video sui social di giovani e adulti che imitano il suo ormai famosissimo balletto.

Adesso, però, la danza di Mercoledì Addams è finita anche su una pista di pattinaggio.

L’esibizione di Valieva

La russa Kamila Valieva, protagonista ai Giochi di Pechino per essere stata la prima donna ad eseguire un salto quadruplo in quell’appuntamento e per la sua successiva positività, si è calata nei panni di ‘Mercoledì’ Addams durante un coreografia in un evento di gala.

Due trecce nere e un vestito come quello di Mercoledì nella Serie Tv, Valieva ha iniziato il suo esercizio fuori pista, accanto a una mano che interpretava il ruolo di Cosa. Successivamente, la pattinatrice è entrata in pista per recitare nel ballo che “Wednesday” esegue a scuola in uno degli episodi.

L’esercizio della russa è diventata virale.