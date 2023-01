Juventus, svelato il numero dei punti di penalizzazione: è un disastro

SportFair

La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, la squadra di Allegri è reduce da otto vittorie consecutive e si è rilanciata prepotentemente per la vittoria dello scudetto. Il gruppo è attrezzato per vincere il campionato di Serie A, è altissima l’attesa in vista del big match della prossima giornata contro il Napoli. Nell’ultima giornata è arrivata la vittoria contro l’Udinese, decisivo un gol nel finale di Danilo.

La squadra ha confermato qualche difficoltà a creare gioco, l’allenatore dovrà trovare le soluzioni con il rientro dei big come Pogba, Chiesa e poi Vlahovic. In più potrebbero arrivare novità interessanti sul fronte calciomercato.

L’indagine sulla Juventus

Nei confronti della Juventus è stata aperta un’indagine in relazione alla manovra degli stipendi nei primi mesi del Covid. Secondo le accuse il club bianconero avrebbe fatto firmare scritture private ai calciatori per il pagamento di alcune mensilità, poi non registrate a bilancio.

Un’altra situazione delicata è quella che riguarda lo scandalo delle plusvalenze fittizie. La Juventus è accusata di aver concluso operazioni con altri club in Italia e all’estero, attribuendo ai calciatori una valutazione superiore a quella reale. Nel mirino anche una serie di scambi. La data da ricordare è quella del 20 gennaio, è prevista l’udienza davanti alla Corte d’Appello della FIGC. Le altre squadre sotto osservazione sono Empoli, Sampdoria, Pisa, Genoa, Parma, Novara, Pescara e Pro Vercelli.

Le anticipazioni sulla sentenza

La Juventus rischia tantissimo, anche e soprattutto dal punto di vista sportivo: dalla multa alla penalizzazione e addirittura la retrocessione. Gli ultimi dettagli clamorosi sono stati svelati dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso e confermano le dichiarazioni di un altro ex calciatore, Pruzzo.

“Mi hanno detto che la Juventus finirà la stagione senza sanzioni e nella prossima partirà con 30 punti di penalizzazione. Questo è quello che mi hanno riferito, probabilmente starò dicendo una stupidaggine ma mi è stato detto questo: non vogliono alterare il campionato attuale e mi sembra anche giusto”. La prossima stagione della Juventus rischia di essere pesantemente condizionata dalla penalizzazione, con ogni probabilità la squadra dovrà lottare per evitare la retrocessione.