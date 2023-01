La Cremonese è ancora al… Dessers, la Juventus brinda con Milik al 91′

SportFair

Continua il programma della giornata in Serie A, la Juventus ha conquistato tre punti d’oro in trasferta contro la Cremonese. Non è stata una buona partita per la squadra di Allegri, solo una magia di Milik su punizione ha regalato tre punti ai bianconeri. Le ultime settimane sono state difficilissime per il club bianconero, la situazione è peggiorata dopo le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Andrea Agnelli dopo 12 anni.

Ancora emergenza per la Juventus: Bonucci, Cuadrado, Di Maria, Pogba e Vlahovic assenti. Il tecnico Allegri di schiera con Miretti alle spalle di Milik, sulla destra spazio a Soulé. La Cremonese risponde con la coppia formata da Dessers e Okereke. La prima grande occasione è per i padroni di casa, gol annullato a Valeri.

La Juventus non riesce a reagire, solo possesso palla per gli ospiti ma zero occasioni da gol. Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia. Contropiede della Cremonese, tiro di Dessers e palo clamoroso. Al 78′ miracolo di Carnesecchi sul tiro a botta sicura di Kean. In ripartenza la squadra di Alvini sfiora il gol in contropiede, Sczcezsny respinge su Valeri. La partita sembra indirizzata verso lo 0-0, una magia di Milik su punizione al 91′ regala la vittoria ai bianconeri. Finisce 0-1.