Juventus, il sostituto di Vlahovic è il protagonista di un video a luci rosse

La Juventus è attivissima sul fronte calciomercato, in particolar modo continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic e le ultime notizie hanno scatenato le prime reazioni. Il club bianconero è rientrato pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è di altissimo livello e in particolar modo la difesa è in grande spolvero.

Si preannuncia una corsa a quattro per il primo posto in Serie A. La favorita è il Napoli, la compagine di Spalletti si è confermata completa in tutti i ruoli e con valide alternative. Ancora pienamente in corsa anche Milan e Juventus, un po’ in difficoltà l’Inter di Simone Inzaghi.

Juventus, il sostituto di Vlahovic

Continuano a circolare voci sul futuro di Vlahovic. L’ex calciatore Carmine Esposito ha lanciato sospetti sul problema di pubalgia dell’attaccante, il serbo è stato definitivo un calciatore con “un bel caratterino”. Le voci di una rottura anche con Allegri sono sempre più insistenti e l’Arsenal continua il pressing, la valutazione è di poco più di 100 milioni di euro. La Juventus avrebbe già individuato il sostituto: si tratta Gonçalo Matias Ramos, attaccante del Benfica e protagonista anche al Mondiale in Qatar con la maglia del Portogallo.

Chi è Gonçalo Matias Ramos

Gonçalo Matias Ramos è un calciatore portoghese, attaccante del Benfica. Inizialmente schierato come trequartista, si è dimostrato determinante in attacco. E’ in grado di disimpegnarsi in tutte le zone del reparto avanzato. Si è dimostrato anche un ottimo realizzatore.

E’ cresciuto nelle giovanili dell’Olhanense, poi è diventato un calciatore del Benfica. E’ stato inserito nella squadra B, poi il definitivo salto di qualità con i grandi. Si è dimostrato un valore aggiunto, anche in zona gol. Si è messo in mostra anche con la Nazionale portoghese, il definitivo salto di qualità è arrivato al Mondiale in Qatar.

La Juventus è adesso disposta a tutto per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante.