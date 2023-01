Juventus, i sospetti sull’infortunio di Vlahovic: le accuse al club bianconero

SportFair

L’attesa è quasi finita, Napoli e Juventus sono pronte a scendere in campo per il big match del campionato di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro per lo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri è rientrata pienamente in corsa per il primo posto. Il Napoli ha riscattato la prima sconfitta contro l’Inter, la prestazione in trasferta contro la Sampdoria è stata di altissimo livello. Vittoria nel finale della Juventus contro l’Udinese.

La squadra di Allegri è riuscita a scalare la classifica, attualmente occupa la seconda posizione in bella compagnia del Milan. Le ultime prestazioni dei bianconeri non sono state entusiasmanti, la squadra si è confermata un muro in fase difensiva ma i problemi nella costruzione del gioco sono evidenti. Tante individualità hanno permesso alla Juventus di sbloccare le partite.

Il caso Vlahovic

Nel frattempo continua a tenere banco il caso Vlahovic. L’attaccante non scende in campo da 7 partite ufficiali, l’ultima apparizione è stata nella sconfitta in Champions League contro il Benfica con il risultato di 4-3. Poi ha accusato problemi fisici, secondo le ultime notizie è stato fermato dalla pubalgia.

I tifosi bianconeri si sono interrogati sulla presenza del calciatore ai Mondiali in Qatar, l’ex Fiorentina è stato protagonista della competizione con la maglia della Serbia. Poi il ritorno in campionato della Juventus, ma di Vlahovic nemmeno l’ombra. Con ogni probabilità, la decisione dei bianconeri è stata quella di non forzare il rientro per evitare ricadute.

Si registrano, però, anche dei sospetti. Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Carmine Esposito, ex calciatore e attualmente responsabile tecnico a “1 Football Club”. “La pubalgia è una grossa scusa… Dusan ha il suo caratterino, anche se ha dimostrato di essere un ottimo calciatore. La Juve, tuttavia, è sempre stata abile a celare questi problemi, il tutto sembra una messa in scena”.